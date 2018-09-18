Наследственный комитет

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Новый старый президент Российской Федерации правит страной немногим более четырех месяцев, т. е. в течение квартала. И вот, в терминах Владимира Высоцкого, «накрылась премия в квартал»: пожалуй, никогда он не начинал свой очередной срок столь скандально и неудачно. И уже нельзя сказать, как в анекдоте о нем же, «лета не будет». Оно упущено: мягкая сила России мелькнула улыбкою прощальной из пряничной псевдорусской избы, латиноамериканцы шумною толпой удалились на иные стадионы, в другие страны, а полиция, дружелюбно помахав рукой, приступила к исполнению своих привычных обязанностей по переноске тяжестей с голубых площадей лучшего города земли в автозаки.

Первое лето нового Путина не то чтобы изменило ситуацию в стране: все те же остались все там же. Но в системе произошел какой-то внутренний надлом: так бывает и с человеком, которого вдруг начинает изнутри точить какая-то болезнь или боль: он все тот же, но взгляд потух, походка изменилась, замкнулся в себе. Упавшие рейтинги, неуклюжие попытки их поднять самыми прямолинейными способами, потеря искусства нравиться всем. Великое размежевание – президент после пенсионной реформы и чемпионата мира не всегда равен России, а Россия равна президенту. При внешнем спокойствии самого патрона, Путина, начинается внутренняя истерика его клиентелы, чье благополучие, карьеры, репутации в персоналистской системе зависят только от него. Истерика прорывается наружу – власть обнажает приемы, уже ничего не стесняясь: новая русская птица-тройка нападения Золотов – Петров – Боширов стала символом ошеломляюще прямолинейного бесстыдства, всеобщего политического камингаута. Вот мы какие!