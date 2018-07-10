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Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Почему «Путин» больше не равен «России»

Почему «Путин» больше не равен «России»

Разменять чемпионат мира на повышение пенсионного возраста и НДС не удалось
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Андрей Колесников

Чемпионат мира по футболу, который, как большая волна, должен был поднять все лодки патриотизма, включая краснознаменную яхту «Путин», привел к обескураживающему результату. Патриотизм оторвался от материнской платы. То есть от государства. А государство у нас – президент. Патриотизм – сам по себе, Путин – сам по себе. Точнее, он рядовой участник патриотической волны – с его благодеяниями широкие болельщицкие массы перестали связывать успехи национальной сборной.

Президент почти перестал быть синонимичным России. Чемпионат, одной из задач которого было еще прочнее склеить понятия «Путин» и «Россия», начал разводить их в разные стороны. Получился не праздник власти, а праздник футбола. Кубок мира не стал оправданием «реформы» по повышению пенсионного возраста. И рейтинг Путина впервые не совпал с рейтингом матушки-России. Матушка пошла вверх, а отец нации – вниз, потянув за собой все госинституты и руководящих товарищей.

Эта власть сознательно превращала гражданина как участника политической жизни в гражданина как потребителя (по формуле Яна-Вернера Мюллера). Так было удобнее управлять и перезаключать социальный контракт. Мы вам – изобилие, вы нам – политическую поддержку. Потом: мы вам – тысячелетнюю историю, вы – не вмешиваетесь в наши заносы и откаты, карусели и вбросы. Затем: мы вам – чувство гордости за державу и чемпионат мира, а вы... вы держитесь. И голосуйте.

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