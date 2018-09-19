Выборы кривыми руками

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Комедия вокруг выборов в Приморье, где неожиданно одержал победу кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, вызывает нервный смех у наблюдающей за нею публики на каждом витке. Ночное переписывание результатов в ГАС «Выборы», вследствие чего в ходе подсчета количество голосов за победителя – не процент, а абсолютную цифру – ухитрились уменьшить прямо на глазах у всех, словно уже подсчитанные избиратели растворились в воздухе. 100% явки и 100% голосов за кандидата от «Единой России» на последних введенных в систему участках – при совсем иных результатах в других местах. Нелепости председательницы ЦИК Эллы Памфиловой о «портовом» городе Уссурийске и участках на судах. И наконец, последний шедевр – призыв заместителя председателя ЦИК Николая Булаева к кандидатам, чьи голоса откровенно украли, отозвать заявления в полицию на глав тех 19 комиссий, где нарушения удалось запротоколировать: «Кандидаты, отзовите заявления! Вы боретесь против женщин, а вы боритесь друг с другом, боритесь с властью! Этим людям кормить семью будет нечем. Боритесь с теми, кто виновен, а вы боретесь с женщинами! Господа в этих районах, уйдите в отставку, вы подставили женщин!» Вместо того чтобы приветствовать, а то и самому инициировать расследование преступления (статья 142.1 Уголовного кодекса «Фальсификация итогов голосования» подразумевает серьезные санкции вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет), коли уж ЦИК в кои-то веки признал факт нарушений, чиновник требует освободить предполагаемых виновников от ответственности. Попутно, заметим, в запале возлагая вину за нарушения не на конкретных исполнителей, а на «власть» и районное начальство – похоже, на практике зампред ЦИК знает свою избирательную систему намного лучше, чем хочет показать.

Понятно, что поражение партии власти даже в одном регионе представителям этой самой власти неприятно, а сейчас, когда уровень поддержки ощутимо падает, и крайне некстати. Но почему столько глупых и смешных ошибок делается на всех уровнях в попытках не признавать очевидного? Не по той ли самой причине, по которой ответственные женщины на местах – а фигурантами заявлений стали, по данным «Ведомостей», директора и завучи школ, работники культуры – так легко соглашаются совершать преступления, за которые можно в буквальном смысле в тюрьму сесть? Конечно, судебная практика по ст. 142.1 УК поражает мягкостью, а полиция в 99 случаях из 100 не соглашается даже принять заявления у представителей оппозиции, не то что всерьез расследовать нарушения, совершенные в пользу действующей власти. И все-таки, что должно быть в голове у серьезного человека, директора школы, скажем, чтобы на глазах у немалой группы людей – членов комиссии, а то и наблюдателей – под протокол и видеокамеры нарушить закон? Разве что страх перед тем же самым – только намного более вероятным – уголовным преследованием в случае попытки проявить характер. Управленец любого звена в России сейчас ходит «под прокурором»: давление, недоверие и страх уголовного преследования превращают любой сбой, любую неудачу, отклонение от воли начальства в катастрофу. Даже голосование за кандидата от насквозь системной, парламентской, т. е. подконтрольной практически полностью, партии – катастрофа, грозящая увольнениями и уголовными делами. Скандал в интернете, который можно было бы погасить, просто пересчитав бюллетени на спорных участках, – катастрофа. Принятые полицией заявления – еще одна катастрофа. (А чего, интересно, ждали, когда выметали из избирательных списков всю настоящую оппозицию? Ограблены в этот раз оказались не хипстеры какие-то от Навального, а представители парламентских партий, вписанные в местные элиты покрепче варяга-единоросса, – вот правоохранители и отнеслись с уважением.) В цейтноте и под давлением, трясущимися трусливыми руками затыкая одну дыру, чтобы рядом тут же образовалась другая, размером еще больше, – так в кризисной ситуации сейчас действует весь государственный аппарат. А для того, кто не имеет возможности ни признать ошибку, ни уступить, ни отыграть вовремя назад, любая нештатная ситуация станет кризисной.

Автор — социолог