Китай и «ловушка Ленина»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Реальная проблема, стоящая сейчас перед Китаем, заключается не в так называемой «ловушке Фукидида», объясняющей неизбежность столкновения между державой-гегемоном (сегодня – США) и возвышающимся претендентом на гегемонию, как Китай, по аналогии с войной между Спартой и Афинами. Проблему, с которой столкнулась КНР, описал Ленин, а не Фукидид: он назвал ее империализмом, который, по его утверждению, ведет к экономическому краху и войне.

Ленин определял империализм как последнюю стадию капитализма, когда страна, столкнувшись с избытком капитала и производственных мощностей в национальной экономике, пытается найти рынки и инвестиционные возможности за границей. Если капиталистические державы не смогут постоянно находить новые зарубежные рынки, которые поглощали бы этот избыток, теоретизировал Ленин, их ждет экономический обвал, в результате которого миллионы людей лишатся работы, тысячи компаний обанкротятся. Это высвободит революционные силы, которые будут угрожать самому существованию таких режимов. В таких обстоятельствах оставался лишь один путь – экспансия. В «эпоху империализма» в XIX – начале XX в. европейские державы старались получить больше колоний, чтобы продавать там избыточную продукцию и вкладывать избыточный капитал в масштабные инфраструктурные проекты.