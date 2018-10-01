Мнения / Аналитика / Ratio economica
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Поверить женщине или мужчине

Кому верить в историях о насилии

Двадцать лет назад признания жертвы сочли бы голословными обвинениями, но статистика показывает, что ложные обвинения в насилии редки
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Константин Сонин

Ситуация, когда конкуренция в политическом пространстве заканчивается микроскопическим преимуществом одной из стороной, не редкость в США. Победителя президентских выборов 2016 г. от проигравшего отделила десятая доля процента голосов – если бы 120 000 избирателей из 120 млн проголосовали по-другому, у страны был бы другой президент. Если бы три сенатора проголосовали иначе в 2017 г., реформа здравоохранения, проведенная Бараком Обамой, была бы отменена. На прошлой неделе голоса двух сенаторов притормозили утверждение нового судьи Верховного суда. Но эта драма интересна не как пример политической конкуренции, хотя политика играет свою роль. Вопрос, кому верить: женщине, которая рассказывает о попытке насилия, или мужчине.

Верховный суд в США – не менее важный и влиятельный институт, чем президент и парламент. Члены суда утверждаются на пожизненный срок верхней палатой парламента по представлению президента. Победа Дональда Трампа в 2016 г. и сохранение большинства в сенате дает республиканской партии возможность утверждать новых членов суда, полностью соответствующих их идеологическим предпочтениям. В июле Трамп предложил кандидатуру судьи Бретта Кавано, кадрового, если так можно выразиться, сотрудника республиканского истеблишмента. Частная школа, Йель, Йельская школа права, комиссии при парламенте, президентская администрация, важный пост в судебной системе – золотое резюме. С учетом того, что у республиканцев в сенате 51 голос из 100, проблем не ожидалось.

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Комментарии  ()
hzubov
23:31 30.09.2018
Верить следует истине, а не удобно возникшим воспоминаниям - "о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…".
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