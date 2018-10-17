Почему выросло доверие к армии

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Недавно был опубликован очередной «рейтинг институционального доверия» «Левада-центра»: результаты ежегодного опроса общественного мнения о степени доверия граждан к отдельным органам власти и общественным институтам.

Главный результат этого года – Владимир Путин перестал быть самым доверяемым квазиинститутом российского общества; 1-е место в списке впервые за все время измерений заняла не личность, а настоящий институт, а именно армия. И не потому, что за минувший год армия набрала очки: по сравнению с 2017 г. количество доверяющих ей вполне практически не изменилось (66% против 69% в 2017 г., но это падение в пределах статистической погрешности). Упало доверие к самому президенту, и значительно: с 75 до 58%, на 17 процентных пунктов, или, другими словами, почти на четверть. И хотя антирейтинг армии тоже подрос – не заслуживающей доверия вовсе ее в 2018 г. называют 10% опрошенных против 6% в прошлом году (и это уже за пределами статистической погрешности), – эта потеря ни в какое сравнение не идет с более чем трехкратным ростом антирейтинга Путина: если в 2017 г. ему осмелились отказать в доверии 4% опрошенных, то теперь – 13%.