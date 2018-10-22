Мнения / Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Страх, контроль и асимметрия информации

Чем опасна и удобна асимметрия информации

Отсутствие четких инструкций Рособорнадзора по госаккредитации вузов — это способ контролировать ситуацию с помощью страха
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Максим Буев

Давным-давно я подрабатывал в одном английском университете. Вел семинары по макроэкономике. Предмет был для меня новым. Еженедельно студентам задавали читать 12–15 статей, каждая страниц по 50. Мы их разбирали на занятиях. Помимо этого у студентов шли такие же семинары еще по 3–4 дисциплинам. Нагрузка была большая, так что все статьи они читать не успевали. Как, впрочем, и я – у меня много времени отнимала работа над диссертацией. Чтобы сохранять авторитет в глазах студентов и не терять контроля над ходом семинара, я делал следующее: выбирал несколько статей с конца списка и внимательно читал только их. Студенты до них не добирались, поэтому я всегда мог рассказать им что-то новое. Потом появилась одна очень умная группа. Они читали все статьи. Перед каждым семинаром мне было страшно показаться в их глазах неучем. Я изменил тактику. Давал им не весь список статей. А оставшееся читал сам. Контроль снова был за мной – я всегда мог их удивить.

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