В какой рейтинг проще поверить

Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: За опросами сейчас снова следят и те, кто поверил было их «разоблачителям»

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Когда ты кого-нибудь критикуешь, то возникает чувство, что ты над ним возвысился. Еще выше тебя вздымает, если подвергаешь суду не одного человека, а целую категорию – например, социологов, проводящих опросы общественного мнения и замеряющих рейтинги президента и др. В зависимости от того, кому (кроме себя самого) ты хочешь понравиться, можно объяснить изъяны их деятельности тем, что они куплены (госдепом либо Кремлем). А можно тем, что просто халтурят. А можно даже их пожалеть – мол, сами-то они и честные, и старательные, но разве люди им правду скажут, особенно про начальство? Это ведь Россия!

Перед последним аргументом трудно устоять. И разоблачающий социологию возносится в недосягаемую высь. Он сам почти там же, где критикуемый им рейтинг в 86% (именно это число особенно часто вызывало негодование).

Объяснить, почему столь большая (иногда и более высокая) доля россиян давала положительный ответ на задаваемый ей вопрос об одобрении деятельности первого лица, в самом деле не просто. Раз так, не лучше ли согласиться, что они выражали это одобрение не по правде, а из боязни (ведь это, в самом деле, Россия!)