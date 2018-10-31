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Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: Острый дефицит представительства

К чему приводит острый дефицит представительства

Короткий список системных партий переводит идейные столкновения и конфликты интересов разных социальных групп в серую зону за пределами формального поля
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Элла Панеях

В последние дни активно обсуждаются данные Института социологии управления РАНХиГС о политических предпочтениях россиян, известные в основном в пересказе СМИ. Социологи фиксируют повышение интереса россиян к политике (то же самое видно и по опросным данным других организаций) и желание значительной части населения иметь в политическом спектре левую партию. Журналисты РБК назвали это запросом на «левый поворот», хотя фактически речь идет всего лишь о том, что, цитирую пересказ, «на вопрос об ожиданиях от идеологии гипотетической новой партии 22% респондентов назвали поддержку социально ориентированного государства (высокие налоги и уровень соцзащиты), 19% – левую социалистическую партию (поддержка работающих и национализация богатств)». К примеру, автор этих строк, отнюдь не являясь сторонником левых идей, тоже считает, что в российской парламентской системе не хватает нормальной левой партии, а лучше действительно двух: радикально социалистической, с акцентом на права наемных работников, и более центристской.

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