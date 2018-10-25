В России растет запрос на новую левопопулистскую партию

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Граждане всегда считали, что государство должно о них заботиться, сейчас эту роль играет президент, а не партии Евгений Разумный / ведомости

Россиянам не хватает левой партии – защитника прав граждан с популистским набором обещаний, следует из опроса, проведенного социологами РАНХиГС. По их мнению, такая структура может стать значимым конкурентом «Единой России». Потенциальный электорат партии, исповедующей умеренную консервативно-левую идеологию с сильным социальным уклоном и фиксацией на идее справедливости, оценивается в 42% – столько россиян говорят, что в стране сейчас нет партии, выражающей их интересы.

Идеальная «народная» партия, по их мнению, должна поддерживать диалог с населением (34%) и отчитываться перед ним (32%), выдвигать на выборы простых людей (21%), бороться с правительством (17%) и не иметь среди своих сторонников чиновников и олигархов (15%). Главными ее приоритетами должны быть увеличение зарплат и пенсий (32%), борьба против коррупции (29%) и за справедливость (27%).

Граждане всегда считали, что государство должно о них заботиться, сейчас эту роль играет президент, а не партии, говорит директор Института социологии управления РАНХиГС Константин Абрамов: «Люди сталкиваются с несправедливостью, например со стороны работодателей или исполнительной власти, а партии не защищают их интересы». Поддержать новую партию могут те, кто сейчас голосует ситуативно, поясняет социолог: «По сути, левый проект уже был – «Справедливая Россия», но она этот запрос не удовлетворяет».