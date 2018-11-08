Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: Новая медийная стратегия вместо новой искренности

Это не новая искренность, это новая медийная реальность

На фоне снижения рейтингов и проваленных выборов идет заклание большими элитами малых элит на алтарь народного гнева
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Илья Клишин

В популярной психологии с 1980-х гг. известен феномен Баадера – Майнхоф. Суть его проста и известна каждому из личного опыта: если ты что-то недавно узнал или что-то для тебя стало важно, начинает казаться, что только об этом и говорят люди, пишут в рекламе и рассказывают в новостях. Когнитивная иллюзия связана с тем, что мозг до этого фильтровал эту информацию, а теперь, напротив, стал искать ее повсюду – и, конечно, находить.

В современной России, кажется, смогли изобрести зеркальный перевертыш феномена Баадера – Майнхоф: когда на что-то, что происходит примерно с равной частотой, начинают обращать внимание основные медиа, у обывателя возникает ощущение, что это вдруг появилось из неоткуда и стало важной проблемой в общественной и его собственной жизни. К примеру, если вы каждый день стали видеть новости про «спайсы» или про «оборотней в погонах», это не значит, что вдруг синтетических наркотиков или коррупции в полиции стало больше. Это значит лишь то, что готовится кампания и разогревается общественное мнение.

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