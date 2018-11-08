Это не новая искренность, это новая медийная реальность
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В популярной психологии с 1980-х гг. известен феномен Баадера – Майнхоф. Суть его проста и известна каждому из личного опыта: если ты что-то недавно узнал или что-то для тебя стало важно, начинает казаться, что только об этом и говорят люди, пишут в рекламе и рассказывают в новостях. Когнитивная иллюзия связана с тем, что мозг до этого фильтровал эту информацию, а теперь, напротив, стал искать ее повсюду – и, конечно, находить.
В современной России, кажется, смогли изобрести зеркальный перевертыш феномена Баадера – Майнхоф: когда на что-то, что происходит примерно с равной частотой, начинают обращать внимание основные медиа, у обывателя возникает ощущение, что это вдруг появилось из неоткуда и стало важной проблемой в общественной и его собственной жизни. К примеру, если вы каждый день стали видеть новости про «спайсы» или про «оборотней в погонах», это не значит, что вдруг синтетических наркотиков или коррупции в полиции стало больше. Это значит лишь то, что готовится кампания и разогревается общественное мнение.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}