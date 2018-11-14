Когда повара подсаживаются за стол переговоров

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кремлевский повар Пригожин, крупный специалист по заготовке бараньих голов, троллеводству и частным армиям, воюющим в экзотических зонах геополитических интересов Российской Федерации, он же, по версии агентства «Россия сегодня», «известный российский ресторатор», сидел по левую руку от министра обороны России (через два человека) на встрече с командующим ливийской Национальной армией. После обнародования «Новой газетой» соответствующей записи государственное агентство со ссылкой на загадочный «военно-дипломатический источник» оперативно выпустило новость в холодно-официальной стилистике: Пригожин «обеспечивал глав военных ведомств России и Ливии» – «организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы».

То есть у частной армии, перебирающейся из Сирии в Ливию, появился свой краснознаменный и раскудрявый ансамбль песни и пляски? И с каких это пор повара подсаживаются за стол официальных переговоров?

Возникла версия, согласно которой Пригожин специально засветился на этой записи, чтобы продемонстрировать, кто на самом деле в доме хозяин – этот бритый человек, единственный в зале в гражданском костюме, «взрослый в комнате». И это тем более странно – он что, пришел в Минобороны и сказал: «Значит так, Кужугетыч, мне тут засветиться надо – показать либерастам кукиш, сяду-ка у тебя за стол переговоров»?