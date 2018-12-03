Зачем нужна третья опора
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На инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин много говорил об экономическом росте, инвестициях, рынках, производительности и новых технологиях. Ни слова не прозвучало про поддержку развития местных сообществ – деревень, городов, регионов. Казалось бы, и правильно – форум не социальный, а инвестиционный. Говорить нужно о росте, потому что без него нельзя кардинально повысить уровень жизни граждан. Однако проблемы, которые волнуют президента, контрастируют с тем, чем в последнее время озабочены ведущие мировые экономисты.
Гарвардский профессор Дани Родрик недавно писал, что существенные элементы процветающих обществ наряду с хорошими рабочими местами – это сильные школы, наличие многочисленных безопасных и доступных общественных пространств, гордость за местную культуру и историю. Но ни развитие глобальных рынков, ни укрепление национальных государств пока не способны адекватно справиться с подобными локальными запросами. Напротив, иногда и рынки, и государство лишь
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