Зачем Бузулук едет на Ямал
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Каждый восьмой житель среднего российского города (население от 50 000 до 100 000 человек) работает на выезде: дело не в безработице на родине, а в слишком низких зарплатах, которые не дают возможности обеспечивать семью на более высоком уровне. К такому выводу пришли авторы исследования внутренней миграции России Юлия Флоринская и Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Авторы исследовали практики работы на выезде жителей четырех разных городов из разных регионов России: когда-то называвшегося «нефтяной столицей Оренбуржья» Бузулука, аграрного наукограда Мичуринска, Чистополя с его часовым заводом и Великих Лук, от которых до Москвы и Петербурга примерно по 400 км. В среднем в этих городах доля домохозяйств, где за последние пять лет хотя бы один работник выезжал на заработки за пределы своего региона, – 11,8%, с небольшой вариацией: от минимальных 9,5% в Мичуринске до 13,5% в Бузулуке. Жители этих городов живут небогато: представители 35–45% домохозяйств (самые большие группы) говорят, что денег им хватает только на еду и одежду (а тех, у кого нет и такой возможности, – 20–36%).
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