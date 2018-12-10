Как российской экономике расти так, чтобы не упасть

Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: Как расти так, чтобы не упасть

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Когда речь идет о причинах российской стагнации – производство и доходы граждан уже 10 лет остаются практически неизменными, – говорят прежде всего о том, что снижает темпы роста. Неправильные приоритеты и безвольная экономическая политика правительства, растущая роль государства в экономической деятельности, высокий уровень коррупции, внешнеполитические авантюры, приведшие к значительному ухудшению условий торговли, – все это, конечно, сказывается отрицательно. Если бы правительство активно проводило необходимые реформы, избавлялось бы от активов, которыми управляет неэффективно, добивалось бы снижения международной напряженности, темпы роста были бы выше. Возможно, отставание от ведущих экономических держав не увеличивалось бы с каждым годом, а сокращалось. Это все правильно. Но! Никто не говорит о положительных внешних факторах – о том, что, возможно, удерживало российскую экономику от многолетнего спада. В частности, о том, что последние пять лет были очень успешными для мировой экономики в целом.

А говорить об этом нужно потому, что мировые темпы роста замедляются. Предсказывать рецессии точно очень трудно, но американская экономика после рекордного периода роста показывает признаки замедления. При том что «кашляет и чихает» и китайская экономика, второй локомотив мирового роста, и испытывает проблемы с ростом Европейский союз, третья экономика в мире, для глобального роста наступают сложные времена.