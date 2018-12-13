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Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Два Основных закона

Стабильность Конституции против нестабильности правил

Реально действующий Основной закон словами не описан
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Максим Трудолюбов

Российский Основной закон – документ сакральный, но в особенном смысле. Это свойство, больше похожее на неприкасаемость, – то, к чему нельзя прикасаться, – может ведь быть и чем-то священным, и чем-то пугающим. На протяжении минувших 25 лет Кремль к Конституции почти не прикасался (президентский срок, названия и число регионов, но не более), но создал вокруг нее новый мир: новые структуры и полномочия, вечно меняющиеся законы и правила. Всеми силами стремясь избежать внесения физических поправок в текст Конституции, российские политики сумели одновременно полностью изменить реальную законодательную институциональную среду России.

Это среда, главное свойство которой – постоянное ожидание новых изменений. Одновременная стабильность Конституции и радикальная нестабильность реально действующих правил – как скипетр и держава – два символа российской власти и одновременно две ее философии. Возможность, застав всех врасплох, все поменять, начать войну, написать и принять какой-нибудь удивительный закон есть демонстрация силы и власти. Власть умеет управлять – процесс может быть сколько угодно непредсказуемым, пусть все враги сойдут с ума, пытаясь его понять, но результат должен быть предсказуемым. Пусть ни один выборный сезон не проходит по одним и тем же правилам, но сам Владимир Путин и любой рекомендованный им кандидат должны быть предсказуемо «избраны» на предназначенные для них должности. (Там, где выборы конкурентные, бывает обычно наоборот: процедуры предсказуемые, результат – нет.)

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