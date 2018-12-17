Какой урок из неудач Макрона должны извлечь политики и экономисты

Даже имея карт-бланш на реформы, сначала раздай пряники, а потом доставай кнут

Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Сначала пряник, потом кнут

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Ситуация, в которую попал президент Франции Эмманюэль Макрон, поучительна. Для успеха экономических реформ мало красивой теории и правильных идей: важны последовательность, тайминг, а также раздача пряников до применения кнута.

Началось все хорошо. На выборах президента республики Макрон сумел объединить вокруг себя и левых, и правых. Получил от избирателей мандат на реформы, которые должны сделать Францию более конкурентоспособной на международной арене, создать в стране условия для устойчивого экономического роста. Это все ­– благодаря четкой экономической программе, где будущие шаги были подробно изложены. Более того, в ее основе – красивая экономическая теория. Советником Макрона был Филипп Агийон – один из ведущих в мире специалистов по экономическому росту.