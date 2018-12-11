Макрон убедил половину французов

Президент Франции пообещал протестующим снизить налоги на малоимущих, но это понравилось не всем Benoit Tessier / REUTERS

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на требования «желтых жилетов» показалось убедительным половине населения, сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на опрос OpinionWay-LCI. В понедельник вечером Макрон впервые обратился напрямую к французскому народу, после того как в выходные протестующие вновь вышли на улицы Парижа, Лилля, Лиона, Марселя и других городов.

По данным французского МВД, в акциях приняли участие около 125 000 человек, более 1700 человек задержаны. Макрон осудил насилие, но признал, что страна находится в «чрезвычайном экономическом и социальном положении», и пообещал «реагировать на это положение решительными мерами, быстрее сокращая налоги, контролируя расходы, но не разворачиваясь назад».

Среди запланированных мер он назвал, в частности, повышение с января 2019 г. минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц (сейчас МРОТ составляет около 1500 евро). Кроме того, он пообещал отменить повышение налога для пенсионеров с доходом менее 2000 евро в месяц. С премий, которые работодатели будут выплачивать работникам в конце года, планируется не взимать налог и не облагать налогом выплаты за сверхурочные. «Столкнувшись с самым серьезным политическим кризисом за время своего президентства, Макрон в итоге совершает вираж влево», – пишет Жан-Марк Виттори из редакции Les Echos. По подсчетам правительства, заявленные меры будут стоить Франции 8–10 млрд евро. При этом Макрон отказался восстановить налог на роскошь.

Обращение посмотрели 23 млн зрителей, подсчитала газета Le Figaro. Среди населения чувствуется усталость от протестов: по данным опроса, 54% французов хотят, чтобы после выступления Макрона акции «желтых жилетов» прекратились. Тем не менее популярность движения остается на высоком уровне: 66% опрошенных в той или иной степени поддержали протестующих. Среди самих «желтых жилетов» тоже нет согласия: некоторые из них признают, что заявленные меры – это «первый позитивный шаг», однако большинство разочарованы и собираются продолжать протесты, пишет Le Monde.

С критикой президента выступили и все оппозиционные силы. «На фоне протестов Макрон признал ошибки его партии в налоговой политике, и это хорошо. Но он отказывается признать, что проблема заключается в самой модели, за которую он борется [ориентированная на свободную торговлю и глобализацию]», – написала в своем Twitter лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Глава левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон вслед за протестующими назвал Макрона «президентом богатых» и заявил, что «все меры будут финансироваться из карманов налогоплательщиков, а не крупных состояний и прибылей компаний».

Политологи тоже считают, что на этом противостояние не закончится. Цель этой речи – «снять напряжение» и «вырваться из волны протестов, чтобы потом начать дебаты», поясняет в интервью Le Dauphine Libere эксперт из Центра политических исследований Sciences Po Люк Рубан. «Это ощутимые шаги, которые действительно станут ответом на кризис. <...> Но образ Макрона уже так испорчен, что понадобятся и другие меры, чтобы исправить ситуацию», – согласен его коллега из Sciences Po Брюно Котре (цитата по France24). «За всю историю Пятой республики я не помню такой враждебности по отношению к президенту. Это личное дело между частью страны и президентом, поэтому эта речь так важна», – сказал The Telegraph политолог Жероме Жаффре.

Столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже