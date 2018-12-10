Политика / Международная жизнь

Макрон ввел чрезвычайное экономическое положение во Франции

Чтобы остановить протесты, президент Франции пообещал налоговые льготы и повышение минимальных зарплат
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Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение ввести чрезвычайное экономическое положение во Франции. Об этом он объявил в телеобращении, сделанном в понедельник из-за продолжающихся протестов так называемых желтых жилетов. Текстовую трансляцию обращения велась на сайте Le Figaro.

В первом обращении к нации после произошедших беспорядков Макрон пошел на уступки протестующим, отмечает Reuters. В частности, он сообщил, что попросил правительство повысить с января 2019 г. минимальный размер оплаты труда на 100 евро в месяц. Кроме того, он пообщал отменить повышение налога для пенсионеров с доходом менее 2000 евро в месяц. С премий, которые работодатели будут выплачивать работникам в конце года, планируется не взимать налог. А с 2019 г. предлагается не облагать налогом выплаты за сверхурочные. Макрон отметил, что намерен в ближайшее время встретиться с представителями крупного бизнеса и региональными властями, чтобы обсудить изменения.

При этом Макрон отказался восстановить налог на дорогое имущество, как того требовали протестующие. Этот налог ранее взимался с имущества стоимостью более 1,3 млн евро, но в 2017 г. был заменен налогом на недвижимость. По словам Макрона, возвращение к прошлому может ослабить страну. Вместо этого он подтвердил свою готовность бороться с уклонением от уплаты налогов, положить конец необоснованному обогащению и улучшить контроль за расходованием бюджетных средств. «Мы будем реагировать на экономическое и социальное чрезвычайное положение решительными мерами, быстрее сокращая налоги, контролируя наши расходы, но не разворачиваясь назад», — подчеркнул Макрон.

Обращению Микрона предшествовали очередные массовые беспорядки в Париже, где протестующие в выходные устроили столкновения с полицейскими, поджигали машины и грабили магазины, пишет Reuters. Массовые протесты продолжаются во Франции с ноября. Изначально поводом для них стало повышение цен на топливо. Затем протестующие потребовали отказаться от запланированного на 2019 г. повышения налогов, повысить минимальный размер оплаты труда и т. д. Движение получило название «желтые жилеты», так как его участники носят светоотражающие жилеты. В начале декабря правительство в ответ на протесты на шесть месяцев отложило повышение налогов и  заморозило цены на газ и электроэнергию.

Перед Макроном стоит деликатная задача, пишет Reuters: ему нужно убедить средний класс и рабочих в том, что он услышал их недовольство, но в то же время — не дать никому повода обвинить себя в том, что он пошел на поводу у протестующих. В обращении Макрон сказал, что услышал гнев протестующих, но подчеркнул: никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских, общественные здания, магазины. 

«Когда развязывают насилие, свобода прекращается. Отныне должны царить спокойствие и порядок, потому что ничего надежного нельзя построить, пока остаются угрозы для гражданского мира», — заявил он.

Столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже

Комментарии
bogdanov7080
20:02 10.12.2018
Это дикий персонаж конечно. Жена - вылитый Панин (может он и есть), с неграми в обнимку только и остаётся. Вводи не вводи, у французов ещё и достоинство есть)
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