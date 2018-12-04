Власти Франции отложили повышение налогов на топливо из-за массовых протестов

Протестующие французы назвали себя «желтыми жилетами», поскольку выходили митинговать в светоотражающей одежде Bob Edme / AP

Правительство Франции после массовых протестов населения отложило на шесть месяцев повышение налогов на топливо, запланированное на 1 января 2019 г. Также решено заморозить цены на газ и электроэнергию на аналогичный срок. Соответствующее решение утвердил премьер Франции Эдуар Филипп, передает Reuters. Предстоящее повышение налогов на топливо вызвало гнев французов, и «надо было быть глухим и слепым, чтобы не увидеть этого», сказал Филипп (цитаты по Le Figaro). Он подчеркнул, что «никакой налог не стоит того, чтобы ставить под угрозу единство нации».

Французский премьер назвал недопустимыми беспорядки и насилие на улицах и предупредил, что нарушившие закон будут пойманы и наказаны. Теперь настало время для диалога и властям предстоит обсудить дальнейшие решения, заключил Филипп. Он также предупредил, что при низких налогах нельзя ожидать улучшения качества общественных услуг, поэтому компромисс должен быть обоюдным. Как отмечает Reuters, Филипп никак не прокомментировал возможность увеличения минимальной оплаты труда, на чем настаивали протестующие.

Повышение налогов на топливо с начала будущего года должно было привести к росту цен на бензин на 2,9 евроцента за литр, а на дизельное топливо – на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 г. цена бензина уже выросла на 15%, а дизтопливо подорожало на 23%.

Это вызвало массовые протесты, которые продолжались с 17 ноября. В тот день по всей Франции на улицы вышли 120 000 человек. Протестующие французы назвали себя «желтыми жилетами», поскольку митинговали в светоотражающих жилетах. Постепенно протест против подорожания бензина трансформировался в выступления против президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, политика которых, по мнению демонстрантов, не учитывает интересы бедных слоев населения, указывает Reuters. В субботу, 1 декабря, протесты в Париже завершились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Демонстранты жгли автомобили на Елисейских Полях, изрисовали граффити Триумфальную арку, атаковали контрольно-пропускной пункт полиции, громили витрины магазинов. Полиция применяла для их разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки. Около 400 человек были задержаны, более 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших, в том числе водителе фургона, который врезался в баррикаду, построенную протестующими в одном из городов на юге Франции.

По всей Франции 1 декабря, по данным МВД, в протестах приняли участие около 136 000 человек. Неделей ранее на улицы вышли более 282 000 человек. В связи с продолжающимися протестами Макрон провел срочную встречу с правительством, по итогам которой французские власти допустили возможность введения в стране режима чрезвычайного положения. Тогда же Макрон поручил Филиппу провести встречу с представителями «желтых жилетов» и лидерами партий.

Столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже