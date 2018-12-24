Какой язык взаимоотношений нужен сейчас России

Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: У кого нет сердца, а у кого – головы

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Владимир Путин еще в 2010 г. сказал, что не жалеет о распаде СССР только тот, у кого нет сердца. Тогда таких было 30% (среди тех, кому 18, и старше), в 2015 г. их стало 37%, а затем их доля стала падать, и теперь их в целом 25%. Среди ровесников президента и тех, кто его старше, их совсем немного – 14%. Однако среди тех, кто родился и вырос уже после распада Советского Союза, не сожалеющих об этом почти половина, а если они учатся, то и больше половины. Опрос «Левада-центра» ясно показывает, что чем меньше у людей жизненных ресурсов, таких как молодость, образование или деньги, тем больше они жалеют о распаде СССР. Тому, чего не хватает в сегодняшней реальности, они ищут символическую замену в воображаемом прошлом. (А если хватает – не ищут.)

Внутри сожалений о распаде СССР есть и мотив сожалений о распаде Российской империи. Это он сквозит в полушуточных разговорах о том, что пора вернуть Аляску. Доля правды в этих шутках состоит в том, что этим людям правильными, истинными кажутся способ мышления и аргументация времен, когда империи делили мир пропорционально силе своей армии и флота. (Недаром слова о том, что они единственные союзники России, столь популярны сейчас.)