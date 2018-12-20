Ностальгия по прошлому как претензия к настоящему
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Ностальгия по СССР, которую в 2018 г. испытывает, по данным социологов, максимально большая за последние 14 лет доля россиян, указывает не столько на усиление патерналистских настроений, как можно было бы предполагать, сколько на рост недовольства россиян своим нынешним положением и социально-экономической политикой Владимира Путина. В их глазах Россия 2018 г. все дальше от того образа социального государства, которое у россиян ассоциируется с СССР.
О распаде Союза сейчас сожалеют 66% респондентов, показал ноябрьский опрос «Левады»: с 2004 г. эта доля падала, но с 2012 г., после старта реформы в здравоохранении, стала расти. Сегодня чаще других о распаде сожалеют люди старше 55 лет, но в последние два года такие настроения растут и среди молодых, родившихся уже после распада СССР россиян.
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