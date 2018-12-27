Непередаваемое наследство региональной политики
Регионы осознали, что отношения с Москвой не меняются, а вот цена вполне может измениться
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Максим Трудолюбов
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В уходящем году стало понятнее, как устроена Россия, – обнажилась модель отношений между Москвой и регионами. Политические новости из регионов были одними из самых интересных, и это были не просто проходные эпизоды.
Россия – большая страна с большими расстояниями между составными частями. Части эти разительно отличаются друг от друга уровнем благополучия, образом жизни и характером политической культуры. Регионы минимально связаны между собой и максимально – с Москвой. Выстраивание отношений между центром и регионами по определению важнейшая задача, которую приходится решать любому главе российского государства.
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