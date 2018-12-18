Как приручить Приморье
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С третьего раза Кремль таки взял Приморье: кандидат Москвы выиграл повторные выборы. Избрание «правильного» кандидата в продемонстрировавшем высокий уровень протеста стратегически важном регионе потребовало от Москвы больших материальных и пропагандистских ресурсов, но и без манипуляций, похоже, все же не обошлось. Но страх перед фантомом возникновения анклава, возглавляемого оппозицией, может породить новую цепь проблем на предстоящих выборах.
Победа врио главы Приморского края Олега Кожемяко на выборах губернатора края кажется решенным делом. Управленец-джокер, возглавивший четвертый регион в своей карьере, получил почти 62% голосов. Эксперты по электоральной статистике и наблюдатели говорят о неестественном распределении результатов на десятках участков: похоже, что в ход пошли старые добрые рецепты обеспечения нужного результата методами приписок и «рисования». Но представители ЦИК уже заявили, что серьезных претензий к выборам у них нет.
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