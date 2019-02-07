Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Встретились как-то Дудь и Киселев

Встретились как-то Дудь и Киселев

Россия официальных медиа и Россия неофициальных медиа пересеклись в онлайне
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Илья Клишин

В социальных сетях вот уже два дня только и разговоров что о разговоре Юрия Дудя и Дмитрия Киселева. Кто-то пытается определить, кто кого сделал в этом интервью и с каким счетом, кто-то перечисляет незаданные или недожатые вопросы и т. п. Нам же тут интересно сделать выводы медийные и политические. Что означает сам приход телеведущего (скажем прямо – пропагандиста) к популярнейшему YouTube-блогеру и какие проекции из сути их разговора можно построить на послепутинскую Россию?

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Комментарии
meleshko.konstantin
06:00 07.02.2019
Национальный диалог начнётся? Кого с кем? Выдумал себе чего то.
40
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