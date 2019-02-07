Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Встретились как-то Дудь и Киселев
Встретились как-то Дудь и Киселев
Россия официальных медиа и Россия неофициальных медиа пересеклись в онлайне
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Илья Клишин
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В социальных сетях вот уже два дня только и разговоров что о разговоре Юрия Дудя и Дмитрия Киселева. Кто-то пытается определить, кто кого сделал в этом интервью и с каким счетом, кто-то перечисляет незаданные или недожатые вопросы и т. п. Нам же тут интересно сделать выводы медийные и политические. Что означает сам приход телеведущего (скажем прямо – пропагандиста) к популярнейшему YouTube-блогеру и какие проекции из сути их разговора можно построить на послепутинскую Россию?
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