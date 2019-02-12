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Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Обводненная Россия

«Глубинный народ» с попкорном

Поиски властью новой повестки вслепую не то чтобы удачны, но общество еще ждет
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Андрей Колесников

Вся продвинутая Россия старается выдать себя за обводненную скважину или верфь «Звезда». Пафос один: Путин (государство), дай денег, иначе хана! Вся Россия участвует в гонке лояльностей: государство Путина – столетнее, нет, тысячелетнее, давайте изменим Конституцию, да нет же, что там Конституция – это всего лишь выходная одежда, вождь общается с народом поверх Основного закона. Пафос схожий: готов выполнить любой приказ, Ваше превосходительство, в обмен на фрагмент власти. А где в России власть – там и деньги. Не зря Михаила Ходорковского обвинили в хищении скважинной жидкости – она, именно она является жидким хлебом российской элиты, фундаментом, на котором стояла и стоит система «власть = собственность». Но можно ли долго стоять на столь хлипком фундаменте?

Философия войны и победы перестала волновать широкие массы – рейтинг одобрения остается индифферентным к самым заводным патриотическим истерикам на языке шпаны в исполнении ведущих телепрограмм. Война с внешними супостатами и внутренними врагами похожа на старую женщину облегченного поведения – как ее ни выводят на подиум в новом кружевном белье, как ни задирает она ноги быстрее, выше, сильнее – сексуальнее от этого не становится. «Искандеры» не смеются. Иглы ракет никого не возбуждают – с них уже давно пересели. Публика зевает и отворачивается.

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Комментарии
Arty
03:14 13.02.2019
Слишком далеко зашло , кукловоды и клоуны из ток-шоу уже не могут вести представление по другому, продвинутая публика потихоньку покидает зал ,оставшиеся зрители тихо дремлют, занятые своими мыслями о хлебе насущном.
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