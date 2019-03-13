Как инфраструктура стала враждебной

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Множество законодательных инициатив последнего времени объединяют две общие черты. Интенция поставить под контроль мелочи повседневной жизни людей, будь то обмен сплетнями или пересылка копеечных сумм. И полное непонимание ценности – вернее, представление об антиценности, опасности, нежелательности – того, что составляет инфраструктуру нормальной и продуктивной жизни в информационный век. Коммуникаций, сетевых институтов, упрощающих транзакции платежных систем, горизонтальных связей, мобильности социальной и просто территориальной, проницаемости информационной среды. У этих законопроектов различные формальные или публичные обоснования, и вполне вероятно, что их инициаторами двигали совершенно различные мотивы. Их объединяет общее видение врага системы: не оппозиция, не теневая экономика и не «враждебный Запад». Врагом системы стала инфраструктура.

Законопроект, получивший бытовое название «закон о запрете хостелов»: принят Госдумой и на уровне идеи одобрен Советом Федерации (соглашаясь по существу, верхняя палата предлагает перенести срок начала его действия на 2020 г.). Пакет Клишаса – законы против фейкньюс и «оскорбления властей», вводящие фактически бесконтрольную цензуру в интернете: принят Госдумой и направлен в Совет Федерации, где его дальнейшая судьба не вызывает больших сомнений. В первом чтении приняты поправки в закон о национальной платежной системе – еще один элемент в череде законодательных новшеств, призванных взять под плотный контроль мелкие электронные транзакции: мобильные платежи, покупки онлайн, небольшие переводы между физлицами.