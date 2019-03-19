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Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Пять лет из двадцати

Это только пять лет из двадцати

Надежды и страхи весны 2014 года могут оказаться не самым важным эпизодом истории России XXI века – зависит от финала путинского правления