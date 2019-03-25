Когда демократия не оправдание

Демократии обычно показывают более быстрое и устойчивое экономическое развитие – но не всегда, как следует из примера Украины

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В воскресенье, 31 марта, украинцы будут выбирать себе президента. Уже в который раз Украина проведет открытые, конкурентные выборы, на которых у действующего президента есть реальный шанс расстаться, если так решат избиратели, со своим постом. Сейчас, судя по опросам общественного мнения, избиратели всерьез рассматривают вариант «украинского Трампа» – лучшие шансы на выход во второй тур имеет актер и телеведущий Владимир Зеленский. Его преимущество невелико: опросы в среднем дают ему чуть больше 25%, но это больше, чем у действующего президента Петра Порошенко, бывшего премьера Юлии Тимошенко (около 15%) и еще нескольких кандидатов, имеющих шансы на выход во второй тур (около 10%).

Украинцам не впервые указывать действующему лидеру на выход. В 1994 г. президент Леонид Кравчук проиграл во втором туре бывшему премьеру Леониду Кучме. В 2004 г. премьер-министр Виктор Янукович, поддержанный уходящим президентом Кучмой, проиграл лидеру оппозиции Виктору Ющенко. В 2010 г. президент Ющенко с треском, заняв 5-е место, проиграл Януковичу. (Досрочные выборы 2014 г. состоялись без участия действующего президента.) Это неудивительно – конкурентность политической борьбы и демократичность выборов, отличительные характеристики украинской политической системы, не привели к устойчивому экономическому развитию. За 25 лет после распада СССР отрыв от крупных соседей, России и Польши, только увеличился. Нынешний президент Порошенко пришел к власти в исключительно тяжелых условиях, но при демократии это редко работает как оправдание. Пять лет – достаточный срок для серьезных реформ.