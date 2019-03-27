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Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Большой хороший Сталин, плохой маленький Сталин

Большой хороший Сталин, маленький плохой Сталин

Красная линия перейдена: Сталин велик в масштабе телеэкрана
Андрей Колесников

Маленький гигант большого Сталина – это русский человек на rendez-vous с самим собой, который нехотя и понимая, что значил Иосиф Виссарионович для индустриализации и победы в Великой Отечественной, давит в себе, как окопную вошь, маленького плохого генералиссимуса, оставляя в живых хорошего и большого. Из стали, железа, пропахшего трубочным табаком и грузинским вином, нагретым ночной зеленой лампой, человека, кнопочками пришпиливающего на деревянные панели дачи в Волынском трогательные репродукции из «Огонька».

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев высказал, как мог, эту большую, адресованную нации, чтобы она знала, как ей следует думать, кремлевскую мысль, вымученную на ночных, как бдения Сталина, совещаниях: «Как Чехов призывал выдавливать из себя по капле раба, так Путин призывал выдавливать из себя маленького Сталина. Не того большого, который модернизировал промышленность, с именем которого связана победа над гитлеровским фашизмом и создание ядерного щита Родины, за что мы не можем не быть благодарны Сталину до сих пор, а того маленького Сталина, который сидит в нас и по сей день, того, кто считал человека пылью и прямо по-садистски лишал людей свободы».

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