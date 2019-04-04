Почему учитель не может сниматься в купальнике

Стремительная милитаризация превратила российские средние школы в военные части, а детей – в солдат всех прошлых и будущих войн

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История Татьяны Кувшинниковой, учительницы русского языка и литературы из Барнаула, уволенной после публикации фото в купальнике в соцсетях, была отыграна публикой так же, как и другие важные истории, не касающиеся впрямую хроник арестов или гаданий на ФИО следующего цезаря. Увольнение списали на одичание чиновников от образования, наем Кувшинниковой в Институт повышения квалификации – на победу учительского сообщества, устроившего флешмоб «Учителя тоже люди». Все как всегда: анализ скомкан, уроки не выучены.

Что было ставкой в истории с купальником и образом российского учителя? Не превратно понятые «приличия», не моральный облик. А право учителя на частную жизнь, которое оспаривается сегодня вовсе не сошедшим с ума «единственным европейцем», т. е. бюрократией, а самим пейзажем российского школьного образования.