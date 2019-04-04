Почему учитель не может сниматься в купальнике
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
История Татьяны Кувшинниковой, учительницы русского языка и литературы из Барнаула, уволенной после публикации фото в купальнике в соцсетях, была отыграна публикой так же, как и другие важные истории, не касающиеся впрямую хроник арестов или гаданий на ФИО следующего цезаря. Увольнение списали на одичание чиновников от образования, наем Кувшинниковой в Институт повышения квалификации – на победу учительского сообщества, устроившего флешмоб «Учителя тоже люди». Все как всегда: анализ скомкан, уроки не выучены.
Что было ставкой в истории с купальником и образом российского учителя? Не превратно понятые «приличия», не моральный облик. А право учителя на частную жизнь, которое оспаривается сегодня вовсе не сошедшим с ума «единственным европейцем», т. е. бюрократией, а самим пейзажем российского школьного образования.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}