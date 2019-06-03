Российская наука заслуживает лучшей ВАК

В областях, в которых наша страна претендует на научное лидерство, в ВАК должны быть мировые лидеры

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В борьбе за качество и чистоту российской науки сделан шаг назад. Из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) выведены те, кто был больше всего озабочен судьбой российской науки. Те, кто вручную разгребал завалы фальшивых диссертаций в своих научных областях, добивался закрытия диссертационных советов, производящих фальшивки и откровенную халтуру, голосовал за отзыв степеней за диссертации, не соответствующие минимальным научным требованиям, боролся за прозрачность и эффективность процедур в самой ВАК. Человеку со стороны трудно поверить – кончается второе десятилетие XXI в., а в ВАК нет полноценного электронного документооборота, а решения – по поводу содержания научных работ! – принимаются «с голоса». В огромной России нет, подозреваю, муниципалитета (среди тысяч), в котором рассмотрение вопросов было бы организовано таким пещерным образом. Чтобы прочесть рассматриваемую диссертацию, члену ВАК или даже президиума надо докапываться до физической копии! XXI, повторяю, век...