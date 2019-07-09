Кавказское эхо выстрела в Сараеве

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Высказавшись на тему Грузии в Екатеринбурге, Владимир Путин неожиданно для многих выступил в роли голубя мира: не надо ни санкции новые против нее вводить, ни требовать выдачи и суда над журналистом Георгием Габунией.

Но что все это значит в практическом смысле? Авиасообщение с Грузией прервано, и о его восстановлении речи не идет, в Госдуме продолжают гнуть агрессивную линию, перспективы отношений двух стран так и остаются довольно мрачными.

Проблема Грузии в том, что она идеальный внешний враг для современной России. Прежде всего потому, что она маленькая и небогатая страна, по ряду показателей зависимая от России. То есть причинить какой-то вред России она не может, а вот у России всегда наготове несколько вариантов наказания.