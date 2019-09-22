Поколение выбора

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Одно из основных объяснений летних протестов 2019 г. – разрыв поколений. Те, кому нет тридцати, были массово представлены среди протестующих. Именно они, отвечая на вопросы социологов, выражали максимальное неудовольствие избиением мирных демонстрантов. Опросы показывают важные отличия в ценностях и привычках – например, это поколение узнает новости не из телевизора, а из социальных сетей. Есть множество разных параметров, по которым новое поколение не похоже на старшие. И, возможно, самый главный из них – привычка к выбору. В отличие от старших поколений, для которых вполне стандартен был «выбор» из одного кандидата, одного сорта товара, одной авиакомпании и одной новостной программы, те, кому нет тридцати, с первого дня жили, выбирая из нескольких альтернатив.

Сейчас трудно поверить, насколько узок был повседневный выбор тридцать лет назад и раньше – тогда, когда росло и формировалось нынешнее старшее поколение, те, кто сейчас находится у власти. Ладно «выборы» в СССР и не назовешь выборами без кавычек. Не только в каждом округе был один кандидат, но всегда объявлялось, что он набрал 99% голосов при 99%-ной явке (что означает, что реально голоса и не подсчитывались). Несмотря на рекламный слоган «Летайте самолетами «Аэрофлота», летать никакими другими самолетами было невозможно. Несмотря на то что телеканалов было два, а местами и четыре, ежедневная новостная программа по ним шла одна. Среди продовольственных товаров выбор в одной и той же категории был минимальным, а ситуация, когда на одной полке стоял один и тот же продукт разных брендов, была просто экзотической. Один фактически сорт пива, один фактически сорт водки! И даже если не обсуждать тотальную цензуру, навязывание единой, «правильной» точки зрения на все важные вопросы – те, кому сейчас за тридцать, родились и росли, не выбирая и не приучаясь ценить выбор.