Сила и слабость полицейщины
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
За несколько последних лет навязчивое, но все-таки ограниченное охранительство превратилось в откровенную полицейщину. Культ человека с дубинкой, гоняющего по улицам протестующих, при всей своей абсурдности без стеснения насаждается официозной пропагандой: от общества требуется не просто принимать такой порядок вещей, но еще и благодарить силовиков за их усилия. Как кажется, делается это исключительно для того, чтоб поддержать самих силовиков, уверить людей с дубинками в том, что им не надо ничего бояться и тем более не стоит ждать осуждения – ни сейчас, ни в будущем.
Дело Павла Устинова, которое на этой неделе вступило в новую фазу, можно считать наглядной иллюстрацией к вышесказанному. Казалось бы, с точки зрения сохранения престижа государственной власти и судов, ради согласия в обществе было бы вполне логичным признать ошибку силовиков хотя бы в данном конкретном случае и снять с Устинова все обвинения – тем более что он совершенно точно не лидер оппозиции, да и милосердие в его случае помогло бы власти отвлечь внимание от множества других скандальных ситуаций. В конце концов, с Иваном Голуновым именно так и поступили в свое время – и, между прочим, организаторы его дела даже не были сколько-нибудь серьезно наказаны. Почему же с Устиновым пошли по другому пути?
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}