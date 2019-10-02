Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Сила и слабость полицейщины

Сила и слабость полицейщины

Пока опорой режима остается возможность бесконтрольного применения насилия в политических целях, полное оправдание Павла Устинова невозможно
Федор Крашенинников

За несколько последних лет навязчивое, но все-таки ограниченное охранительство превратилось в откровенную полицейщину. Культ человека с дубинкой, гоняющего по улицам протестующих, при всей своей абсурдности без стеснения насаждается официозной пропагандой: от общества требуется не просто принимать такой порядок вещей, но еще и благодарить силовиков за их усилия. Как кажется, делается это исключительно для того, чтоб поддержать самих силовиков, уверить людей с дубинками в том, что им не надо ничего бояться и тем более не стоит ждать осуждения – ни сейчас, ни в будущем.

Дело Павла Устинова, которое на этой неделе вступило в новую фазу, можно считать наглядной иллюстрацией к вышесказанному. Казалось бы, с точки зрения сохранения престижа государственной власти и судов, ради согласия в обществе было бы вполне логичным признать ошибку силовиков хотя бы в данном конкретном случае и снять с Устинова все обвинения – тем более что он совершенно точно не лидер оппозиции, да и милосердие в его случае помогло бы власти отвлечь внимание от множества других скандальных ситуаций. В конце концов, с Иваном Голуновым именно так и поступили в свое время – и, между прочим, организаторы его дела даже не были сколько-нибудь серьезно наказаны. Почему же с Устиновым пошли по другому пути?

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