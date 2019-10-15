Уроки Нобелевской премии по экономике для России
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Нобелевская премия по экономике 2019 г. вряд ли вызовет какие-то споры относительно того, насколько она заслуженна. Получившие ее Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер действительно сыграли огромную роль в изменении современного подхода экономистов к оценке эффективности отдельных программ, направленных на решение проблем развивающихся стран. Во многом благодаря им произошел переход к доказательной экономике, когда основным критерием успешности того или иного подхода становятся не теоретические рассуждения и даже не статистические исследования, а полевые эксперименты, которые проверяют на практике, работают ли эти подходы в реальной жизни.
Все их работы тем или иным способом связаны с попытками решить проблему мировой бедности – понять, как именно можно сделать так, чтобы в современном мире сотням миллионов людей не приходилось недоедать, а миллионы детей не умирали от болезней, которые уже давно научились лечить. Многие годы эти проблемы пытались решать глобальными макроэкономическими подходами, направленными «сверху вниз», – то стимулируя экономический рост увеличением инвестиций за счет займов Всемирного банка, то стараясь увеличить вложения стран в человеческий капитал. Но большинство из этих подходов оказывались слишком абстрактными и разбивались о суровую реальность их воплощения в жизни.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}