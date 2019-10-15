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Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Уроки Нобеля по экономике для России

Уроки Нобелевской премии по экономике для России

Важен не объем средств, выделяемых на ту или иную программу, а их эффективность – и исследования по ее измерению окупаются с лихвой
Рубен Ениколопов

Нобелевская премия по экономике 2019 г. вряд ли вызовет какие-то споры относительно того, насколько она заслуженна. Получившие ее Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер действительно сыграли огромную роль в изменении современного подхода экономистов к оценке эффективности отдельных программ, направленных на решение проблем развивающихся стран. Во многом благодаря им произошел переход к доказательной экономике, когда основным критерием успешности того или иного подхода становятся не теоретические рассуждения и даже не статистические исследования, а полевые эксперименты, которые проверяют на практике, работают ли эти подходы в реальной жизни.

Все их работы тем или иным способом связаны с попытками решить проблему мировой бедности – понять, как именно можно сделать так, чтобы в современном мире сотням миллионов людей не приходилось недоедать, а миллионы детей не умирали от болезней, которые уже давно научились лечить. Многие годы эти проблемы пытались решать глобальными макроэкономическими подходами, направленными «сверху вниз», ­– то стимулируя экономический рост увеличением инвестиций за счет займов Всемирного банка, то стараясь увеличить вложения стран в человеческий капитал. Но большинство из этих подходов оказывались слишком абстрактными и разбивались о суровую реальность их воплощения в жизни.

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