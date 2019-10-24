Чем отличаются Россия извне и Россия изнутри
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Это и похоже и не похоже. Россия и Турция совместно обустраивают зону безопасности на севере Сирии, а США выводят оттуда своих военных. Россия и Саудовская Аравия говорят о нефти и оружии. Россия и Намибия – об уране, алмазах, меди и, возможно, военной помощи. Россия и ЮАР ведут переговоры о совместном производстве оружия, а Россия и Руанда – о помощи в развитии атомной энергетики. Россия и ЦАР, как сообщают агентства, не обсуждают создание в стране российской военной базы, что, наверное, должно означать – уже обсудили. Затрагивалось даже расследование убийства в ЦАР российских журналистов, но о нем известно только то, что оно «продолжается».
Названия стран не похожи на те, что запали в память в советском детстве, но общее впечатление похоже. Снова Африка, снова Ближний Восток и Латинская Америка. Раз в неделю у нас был урок «политинформации». Каждый должен был быть готов рассказать одноклассникам о международной ситуации, но к доске вызывали кого-то одного. Жертва рассказывала об Анголе, Афганистане, Кубе, Никарагуа, Палестине и Северной Ирландии. Сегодня были бы другие названия.
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