Праздник, которого нет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













День народного единства, введенный в 2005 г., так праздником и не стал. Только 20% респондентов, опрошенных ФОМом, считают, что в России скорее относятся к этому дню как к празднику, чем как к выходному, – хотя само по себе наличие лишнего выходного в глухую осеннюю пору одобряет, вполне обоснованно, большинство. Но для того, чтобы увидеть это, не обязательно обращаться к социологическим данным. Достаточно заглянуть в ближайший к дому супермаркет 3 или 4 ноября и пройтись по улице в этот выходной: вы не увидите людей, покупающих какую-либо особую праздничную еду или лишнюю бутылку спиртного; все штатно для обычного осеннего выходного дня. Вы не увидите людей, раскупающих какую-то праздничную символику или гуляющих с ней, – да и где она, эта символика, нет ее. Нет украшающих наклейками окна, как перед Новым годом, или автомобили, как перед 9 мая. Нет спешащих в гости с символическими, принятыми именно в этот день подарками, как на 8 марта, 23 февраля, День святого Валентина. Праздник, памятный день, вообще говоря, не обязательно должен объединять всех подряд, но если он жив для больших, заметных групп населения, то это видно невооруженным глазом. Торговля, чутко реагирующая на запросы потенциального потребителя, с удовольствием коммерциализирует любой мало-мальски эмоционально близкий хоть какой-то части общества повод, штампуя в числе прочего и тонны патриотической символики, – но практически ничего специального для 4 ноября так и не нашлось. У Дня народного единства так и не появилось ни ритуала, ни традиции, ни хотя бы внешнего антуража.