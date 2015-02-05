Гибридная цензура для всех
Ресурсы для медийных атак в нынешней России есть только у сторонников власти
Говорить можно все, но будь готов, что тебя будут три дня мочить из всех орудий
7 ноября Алексей Пивоваров опубликовал на своем YouTube-канале фильм «Гибель империи», изначально показанный на НТВ еще в 2013 г. В этой документальной ленте Анатолий Чубайс, один из реформаторов 1990-х, а сейчас предправления «Роснано», сказал о временах брежневского застоя: «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи».
Вслед за этим появились сотни новостных сообщений о том, что «Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР» (реальный заголовок!), и в итоге тема вышла в топ «Яндекс.Новостей».
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