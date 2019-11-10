Кому нужна свобода профессорского слова

В пятницу Высшая школа экономики опубликовала решение университетского совета по этике, который семью голосами против одного рекомендовал профессору факультета гуманитарных наук, лингвисту Гасану Гусейнову извиниться за «непродуманные и безответственные» высказывания в его личном аккаунте в Facebook и разъяснения о «клоачном» русском языке российских СМИ. Они, по мнению большинства членов совета, нанесли «существенный ущерб деловой репутации» вуза. Совет сослался, в частности, на рекомендации сотрудникам университета по вопросу публичных высказываний: «В случае если публичные выступления работников затрагивают вопросы, вызывающие существенные разногласия в обществе <...> рекомендуется воздерживаться от использования наименования университета». Однако никаких ссылок на свою позицию в университете Гусейнов в вызвавшей травлю в соцсетях и провластных СМИ записи не делал. Гусейнов заявил, что пока не намерен извиняться, так как еще не получил официальных требований университета, чем вызвал новую волну инвектив в свой адрес.