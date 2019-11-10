10 ноября, 20:49 / Мнения

Кому нужна свобода профессорского слова

Попытки контролировать частные высказывания публичных интеллектуалов балансируют на грани цензуры ссылки на слова
Павел Аптекарь
Павел Аптекарь
ТАСС

Стремление отдельных вузов контролировать частные заявления публичных интеллектуалов из числа профессуры по общественно значимым вопросам балансирует на грани цензуры и едва ли может пойти на пользу репутации университетов, демонстрируя лишь растущие страхи администрации.

В пятницу Высшая школа экономики опубликовала решение университетского совета по этике, который семью голосами против одного рекомендовал профессору факультета гуманитарных наук, лингвисту Гасану Гусейнову извиниться за «непродуманные и безответственные» высказывания в его личном аккаунте в Facebook и разъяснения о «клоачном» русском языке российских СМИ. Они, по мнению большинства членов совета, нанесли «существенный ущерб деловой репутации» вуза. Совет сослался, в частности, на рекомендации сотрудникам университета по вопросу публичных высказываний: «В случае если публичные выступления работников затрагивают вопросы, вызывающие существенные разногласия в обществе <...> рекомендуется воздерживаться от использования наименования университета». Однако никаких ссылок на свою позицию в университете Гусейнов в вызвавшей травлю в соцсетях и провластных СМИ записи не делал. Гусейнов заявил, что пока не намерен извиняться, так как еще не получил официальных требований университета, чем вызвал новую волну инвектив в свой адрес.

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