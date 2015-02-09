10 часов назад / Мнения

Почему мы читаем политические Telegram-каналы

Противоречивые и ангажированные, они дают почти идеально точную картину «клоачности» действительности
Константин Гаазе , Социолог
Константин Гаазе , Социолог
Telegram-каналы про политику читают запоем, потому что они достоверны как образ. А не оттого, что они очень умны или знают больше

Почему мы читаем политические Telegram-каналы? Они постоянно себе противоречат, ангажированы, а люди, наполняющие их буквами, каждый день совершают чудовищные преступления против русского языка. Но политический класс и даже большое начальство читают их ежедневно, по нескольку раз в день и бойко обсуждают. Их даже цитируют в СМИ, и все чаще.

Дело, как мне кажется, не в анонимности каналов и защищенности «телеги», а в специфическом устройстве так называемых «войн кремлевских башен», т. е. конфликтов в руководстве страны и вокруг. Говоря о них, мы обычно упускаем из вида важное обстоятельство. У этих игр нет не только внятных правил, но и внятных ставок. Более того, они почти всегда ведутся или вслепую, или при существенной неполноте информации у игроков.

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