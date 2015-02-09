Почему мы читаем политические Telegram-каналы

Дело, как мне кажется, не в анонимности каналов и защищенности «телеги», а в специфическом устройстве так называемых «войн кремлевских башен», т. е. конфликтов в руководстве страны и вокруг. Говоря о них, мы обычно упускаем из вида важное обстоятельство. У этих игр нет не только внятных правил, но и внятных ставок. Более того, они почти всегда ведутся или вслепую, или при существенной неполноте информации у игроков.