Когда россияне пишут папе римскому
Раньше роль последней инстанции выполнял родной ЦК КПСС. [Теперь] гражданам России предстоит писать папе римскому
Страна уже давно превращается в один большой Шиес, где граждане защищают свои разнообразные права от произвола властей и собственников, с властями договорившихся. Защитники Киноцентра – тоже Шиес. Жители московского района Кунцево, больше года борющиеся против сноса двух вполне жизнеспособных кварталов группой ПИК в союзе с московской мэрией, действуют в логике Шиеса. Характерное свойство таких противостояний – неуступчивость и продолжительность. Они становятся этаким гражданским долгостроем. При том что в большинстве случаев защитники обречены на поражение.
Еще одно характерное свойство происходящих противостояний – ждать защиты не от кого. Даже тогда, когда, как в случае Шиеса, дается поручение президента учесть мнение жителей Архангельской области, стройка продолжается при деятельном участии Росгвардии, ключевого инструмента борьбы государства с гражданским обществом. Скоро, видимо, каждый шаг государства будет осуществляться под охраной Росгвардии и полиции, при деятельном участии ФСБ и Следственного комитета.