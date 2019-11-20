Когда россияне пишут папе римскому

Страна уже давно превращается в один большой Шиес, где граждане защищают свои разнообразные права от произвола властей и собственников, с властями договорившихся. Защитники Киноцентра – тоже Шиес. Жители московского района Кунцево, больше года борющиеся против сноса двух вполне жизнеспособных кварталов группой ПИК в союзе с московской мэрией, действуют в логике Шиеса. Характерное свойство таких противостояний – неуступчивость и продолжительность. Они становятся этаким гражданским долгостроем. При том что в большинстве случаев защитники обречены на поражение.