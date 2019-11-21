Права для мегаполиса и села

Главный итог в том, что практически все права из предложенного социологами набора представляются важными большему количеству респондентов сейчас, чем два года назад. На первом месте по важности в обоих случаях у граждан стоит право на «жизнь, свободу, личную неприкосновенность» – этот вариант указали 78% в октябре 2019 г. и 72% в декабре 2017. На втором месте – право на медпомощь с 70%, и это один из трех пунктов, по которым мнения за два года не изменились вовсе. На третье место в 2019 г. вышло право на справедливый суд, упомянутое 64% респондентов, в 2017 г. не входившее даже в пятерку важнейших (50%). Далее идет право на соцзащиту с 62% (57% в 2017 г.), за ним – бесплатное образование (59% как в 2017 г., так и в 2019 г.), свобода слова, поднявшаяся с нижних строчек рейтинга (38% в 2017 г.) на одну из верхних (58% сейчас), право на «работу, хорошие условия и справедливую оплату труда» (58% в 2019 г., 57% в 2017 г., разница в пределах погрешности), право на неприкосновенность имущества, жилища, значение которого скакнуло с 46 до 57%. Другими словами, численность россиян, для которых важны их либеральные права, значительно возросла, в то время как социальные права как минимум не теряют своего значения; в итоге все же из-за возрастания значения первых вторые постепенно уступают свои – изначально высокие – места в рейтинге более современным ценностям.