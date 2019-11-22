Мнения / Аналитика

«Иностранные агенты» для поддержания синдрома осады

Новый закон как средство воспитания бдительности и мнительности
Максим Трудолюбов
Максим Трудолюбов
Большая общая цель, которая должна оправдывать политику Кремля, не называется вслух. Возможно, потому, что ее нет

Риторика публичных выступлений российских чиновников, депутатов, телеведущих и даже законов, которые принимает Госдума, – всегда об одном. Все, что государство хочет сказать обществу, сводится к одной мысли: к тому, что у России есть внешние враги, а у врагов есть пособники внутри границ страны. Поначалу, после первого закона об иностранных агентах, враги определялись коллективно – это были организации. Теперь иностранными агентами власти смогут признавать и индивидуальных граждан.

Законы об иностранных агентах способны, конечно, принести прямой вред общественным организациям и конкретным людям. Но главная задача этих документов и всей телевизионной риторики – задавать формат и тон общественного разговора или того, что под ним подразумевается. Репрессии по замыслу их разработчиков должны быть минимальными, зато идеи, которые с помощью этих репрессий транслируются обществу, должны стать общераспространенными. Применение силы точечное, представления – массовые.

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