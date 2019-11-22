«Иностранные агенты» для поддержания синдрома осады

Риторика публичных выступлений российских чиновников, депутатов, телеведущих и даже законов, которые принимает Госдума, – всегда об одном. Все, что государство хочет сказать обществу, сводится к одной мысли: к тому, что у России есть внешние враги, а у врагов есть пособники внутри границ страны. Поначалу, после первого закона об иностранных агентах, враги определялись коллективно – это были организации. Теперь иностранными агентами власти смогут признавать и индивидуальных граждан.