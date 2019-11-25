Иноагенты как вирусы

Научные исследования того, как распространяются идеи, предлагают смотреть на этот процесс как на аналог вирусной эпидемии. Все население страны делится на три когорты: те, кто вредные идеи уже подхватил, те, кто их еще может подхватить, и те, кто обладает иммунитетом – либо абсолютным, либо потому, что уже идеями переболел. Идеи распространяются, если скорость заражения превосходит скорость исцеления. Если скорость исцеления изначально высока, то эпидемия быстро сходит на нет. Такую картину рисует математическая теория, разработанная в 1927 г. шотландскими учеными – биохимиком Уильямом Кермаком и медиком Андерсоном Маккендриком. В свое время этот взгляд оказался революционным в понимании врачами динамики инфекционных болезней.