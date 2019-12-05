Кто хочет стать иноагентом

О символическом значении такого закона, создающего официально прописанную группу изгоев с урезанными правами, написано уже много: риторически упоминают и желтые звезды, и сталинское клеймо «врага народа». Но помимо прямого действия будет и косвенное, и оно затронет куда большие массы людей (в том числе вполне лояльных) и куда большее количество полезных сфер деятельности, чем, по выражению одного из авторов, сфера «деятельности, направленной на расшатывание основ нашего конституционного строя и вмешательство во внутренние дела России» – попросту говоря, любая независимая политическая активность. Закон действует не в воображении законодателя, а в конкретной правовой среде. Этот закон, с его намеренно широкими формулировками – на юридическом жаргоне подобные нормы обычно называют резиновыми, – при российской правоприменительной практике, при бесконечной лояльности судов к обвинителям приведет к тому, что находящимся под ударом сочтет себя всякий, кто хоть раз открыл рот в публичном пространстве и хоть раз получал какие бы то ни было средства из-за рубежа.