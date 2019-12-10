Что общего у Google и «московского дела»
Для развития России критически важно, чтобы ставка была сделана именно на развитие и удержание человеческого капитала в стране
Одной из важнейших новостей мировой экономики стало решение создателей Google – Ларри Пейджа и Сергея Брина – отойти от оперативного управления компанией. Оно во многом знаменует новый исторический этап для всех технологических компаний в мире. Вместо вопросов собственно развития технологий и стимулирования новых разработок на первое место выходят вопросы госрегулирования в области антимонопольного законодательства, защиты данных и приватности и их использования для политических целей.
Одновременно с этим одним из важнейших внутрироссийских событий стала очередная волна судебных решений по «московскому делу». Наибольшее внимание привлекло дело студента-политолога Егора Жукова, который был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности на основании более чем сомнительного заключения единственного эксперта. Особых красок приговору добавляло то, что Жукову хорошее образование практически вменялось в вину как отягчающее обстоятельство.