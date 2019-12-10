Что общего у Google и «московского дела»

Одной из важнейших новостей мировой экономики стало решение создателей Google – Ларри Пейджа и Сергея Брина – отойти от оперативного управления компанией. Оно во многом знаменует новый исторический этап для всех технологических компаний в мире. Вместо вопросов собственно развития технологий и стимулирования новых разработок на первое место выходят вопросы госрегулирования в области антимонопольного законодательства, защиты данных и приватности и их использования для политических целей.