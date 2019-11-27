Когда хочется уехать

Опубликованные 26 ноября результаты регулярного опроса «Левада-центра» зафиксировали новый пик эмиграционных настроений в России: по сравнению с маем 2019 г. доля желающих уехать жить за границу выросла к сентябрю с 15 до 21%, причем во всех возрастных категориях. Особенно резкий рост произошел у молодежи до 24 лет и среди респондентов 25–39 лет. Разумеется, это не значит, что все заявившие о желании жить в другой стране уже пакуют чемоданы: доля тех, кто предпринимает какие-то реальные шаги для переезда и серьезно изучает такую возможность, ненамного превышает 7% (в мае 2019 г. – примерно столько же).