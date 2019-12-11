Может ли автократ выиграть у системы

В отличие от Путина и Эмманюэль Макрон, и Ангела Меркель, и тем более Владимир Зеленский вынуждены действовать, учитывая множество факторов внешней и внутренней политики: соблюдать договоренности между собой и с партнерами по НАТО, ЕС, СБСЕ и т. д., действовать с оглядкой на национальные законы и другие институты власти, учитывать общественное мнение и политическую ситуацию в своих странах. Все это значительно сокращает пространство для маневра, причем не только для уступок, но и для сопротивления – ведь от любых принятых ими решений и сделанных заявлений зависит их личная политическая карьера (как в случае Макрона и Зеленского) или перспективы их партии (как в случае Меркель).