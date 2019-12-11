Может ли автократ выиграть у системы
Быть автократом можно в мире, где политика сводится к схватке политических талантов. Но современная мировая политика — это прежде всего противостояние экономик и систем
Смысл и логика, сила и слабость всей созданной Владимиром Путиным в России системы власти ни в чем не проявляется столь явственно, как во внешней политике. Прошедшие 9 декабря в Париже переговоры в рамках нормандского формата еще раз заставляют об этом задуматься.
В отличие от Путина и Эмманюэль Макрон, и Ангела Меркель, и тем более Владимир Зеленский вынуждены действовать, учитывая множество факторов внешней и внутренней политики: соблюдать договоренности между собой и с партнерами по НАТО, ЕС, СБСЕ и т. д., действовать с оглядкой на национальные законы и другие институты власти, учитывать общественное мнение и политическую ситуацию в своих странах. Все это значительно сокращает пространство для маневра, причем не только для уступок, но и для сопротивления – ведь от любых принятых ими решений и сделанных заявлений зависит их личная политическая карьера (как в случае Макрона и Зеленского) или перспективы их партии (как в случае Меркель).