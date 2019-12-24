Великая победа Владимира Путина

Несмотря на ссылки на архивные документы, которые действительно уже давно стоило бы ввести в широкий оборот, никаких особенно новых идей Путин не излагает. По сути, он пересказывает своими словами то, чему учили в советской школе: СССР все делал правильно, с Гитлером договор был подписан, чтобы оттянуть неминуемую войну, буржуазная Польша сама во всем виновата, а мир к войне толкали западные плутократии, которые сами же и привели к власти в Германии бесноватого фюрера.