Мнения / Аналитика

Великая победа Владимира Путина

Защита итогов и завоеваний Второй мировой войны — то, на чем президент России пытается обосновать свое место в сегодняшнем мире
Федор Крашенинников
Путин пытается изменить свой статус, превратившись из рядового государственного деятеля XXI века в единственного паладина Великой победы

Во время своей пресс-конференции Владимир Путин анонсировал публикацию своей статьи, посвященной вопросам предвоенной европейской истории, а на встрече с лидерами стран СНГ даже позволил себе часовую лекцию по этой теме, в ходе которой и изложил основные тезисы своего будущего труда.

Несмотря на ссылки на архивные документы, которые действительно уже давно стоило бы ввести в широкий оборот, никаких особенно новых идей Путин не излагает. По сути, он пересказывает своими словами то, чему учили в советской школе: СССР все делал правильно, с Гитлером договор был подписан, чтобы оттянуть неминуемую войну, буржуазная Польша сама во всем виновата, а мир к войне толкали западные плутократии, которые сами же и привели к власти в Германии бесноватого фюрера.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.